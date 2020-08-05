السفير دبور يوضح حقيقية وجود مفقودين فلسطينيين بانفجار مرفأ بيروت

قال السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور، إنه لا يوجد أي بلاغ عن أي فلسطيني مفقود في انفجار بيروت الغامض، والذي وقع أمس الثلاثاء في مرفأ العاصمة اللبنانية.





وأوضح دبور، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هناك عدد من الإصابات للفلسطينيين واستشهاد مواطن واحد، مستدركاً: "لكن هذه ليست الحصيلة النهائية خاصةً أنه لا يوجد حتى اللحظة إحصائية للجرحى بسبب كثرة الأعداد".



وأضاف: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل بنا ووجهنا لنقوم بتقديم المساهمة للحكومة اللبنانية إن كان بالإسعاف للجرحى أو التبرع بالدم وكذلك وضع كافة إمكانياتنا تحت تصرفهم".



وأضاف أن الفلسطينيين هم جزء من المجتمع اللبناني ولذلك فكل إمكانياتنا متاحة الآن حيث أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني موجودة على الأرض تقوم بإسعاف أبناء الشعب اللبناني، كما استقبلت المشافي الفلسطينية جرحى الانفجار.





رام الله - دنيا الوطن