عربي

الحكومة اللبنانية تضع المسؤولين بمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية

الحكومة اللبنانية تضع المسؤولين بمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقال موقع (النشرة): "إن مجلس الوزراء أقر إعلان ​حالة الطوارئ من​ دون اعتراض من أي من الوزراء".

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن الحكومة اللبنانية  قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني يصدر بيانه الأول بعد إعلان حالة الطوارئ

الجيش اللبناني يصدر بيانه الأول بعد إعلان حالة الطوارئ

شاهد: تضرر عائلة إثر تصويرها لحظة انفجار مرفأ بيروت

شاهد: تضرر عائلة إثر تصويرها لحظة انفجار مرفأ بيروت

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

محللون: (لبنان) أيام &#34;سوداء&#34; قادمة ما بين رحيل الحكومة أو نزع سلاح (حزب الله)

محللون: (لبنان) أيام "سوداء" قادمة ما بين رحيل الحكومة أو نزع سلاح (حزب الله)

محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ

محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ

لبنان: بدء جلسة الحكومة الطارئة ومجلس الأمن يناقش انفجار بيروت يوم الاثنين

لبنان: بدء جلسة الحكومة الطارئة ومجلس الأمن يناقش انفجار بيروت يوم الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تُشارك بأعمال الإغاثة بانفجار العاصمة بيروت

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تُشارك بأعمال الإغاثة بانفجار العاصمة بيروت

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع

"الصحة" بغزة تكشف تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع

سفارة فلسطين بالسعودية تُصدر إعلاناً للراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية

سفارة فلسطين بالسعودية تُصدر إعلاناً للراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية

منوعات

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

&#34;خراب بيوت&#34; أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

"خراب بيوت" أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

&#34;نادين نجيم&#34; تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

"نادين نجيم" تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

شاهد: إصابة بالغة لـ &#34;داليدا&#34; زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: إصابة بالغة لـ "داليدا" زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

كيف علّق نجوم ونجمات لبنان على انفجار مرفأ بيروت؟

كيف علّق نجوم ونجمات لبنان على انفجار مرفأ بيروت؟

هيفاء وهبي أول الفنانين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

هيفاء وهبي أول الفنانين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

عربي

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ

محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ