الصحة: وفاة مواطن متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، وفاة مواطن (83 عاما) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، متأثرا بإصابته بـ(كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 92، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت، ظهر اليوم، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و199 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 2936 فحصا مخبريا.