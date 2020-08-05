الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا مع دولة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وسعد الحريري رئيس الوزراء السابق رئيس تيار المستقبل اللبناني.



وعبر الأحمد، عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي يمر بها نتيجة الانفجار المدمر الذي جرى مساء أمس في مرفأ بيروت وألحق أضراراً فادحة في أحياء العاصمة بيروت ونقل لهما تحيات الرئيس أبو مازن واللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح.



وقد عبر الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للمشاعر الفلسطينية الصادقة والتي عبرت عنها القيادة الفلسطينية ومساهمة الهلال الأحمر الفلسطيني والمتطوعين الفلسطينيين أبناء المخيمات الفلسطينية في عمليات الإسعاف والإنقاذ.



كما أجرى الأحمد اتصالاً مع اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام معبراً عن مواساته بشهداء وجرحى الأمن العام الذين أصيبوا في حادث الانفجار في مرفأ بيروت.