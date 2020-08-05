اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الكثير من القطاعات تضررت بشكل كبير بسبب جائحة (كورونا)، وخاصة قطاع السياحة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك فقد أُعلن عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، من خلال قروض ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد.

















رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال لقاء اشتية اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل ازمة (كورونا).وقال رئيس الوزراء: "في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وما تفرضه جائحة (كورونا) علينا، يبقى همنا الأول صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم اليومية، لذلك نبذل كل جهدنا للموازنة بين الصحة والاقتصاد".وأضاف: "رغم كل الصعاب التي تواجهنا، مستمرون في تنفيذ خططنا التنموية العنقودية وشكلنا لجنة من اجل سرعة التنفيذ".من جانبه استعرض اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، الواقع الاقتصادي في المحافظات، واهم احتياجاته، مشيداً بإجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، ومؤكدا تقديم كافة اشكال الدعم والوقوف جنبا الى جنب مع الحكومة في مواجهة الجائحة.