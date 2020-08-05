شؤون فلسطينية

اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)

اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الكثير من القطاعات تضررت بشكل كبير بسبب جائحة (كورونا)، وخاصة قطاع السياحة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك فقد أُعلن عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، من خلال قروض ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد.

جاء ذلك، خلال لقاء اشتية اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل ازمة (كورونا).

وقال رئيس الوزراء: "في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وما تفرضه جائحة (كورونا) علينا، يبقى همنا الأول صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم اليومية، لذلك نبذل كل جهدنا للموازنة بين الصحة والاقتصاد".

وأضاف: "رغم كل الصعاب التي تواجهنا، مستمرون في تنفيذ خططنا التنموية العنقودية وشكلنا لجنة من اجل سرعة التنفيذ".

من جانبه استعرض اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، الواقع الاقتصادي في المحافظات، واهم احتياجاته، مشيداً بإجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، ومؤكدا تقديم كافة اشكال الدعم والوقوف جنبا الى جنب مع الحكومة في مواجهة الجائحة.



أخبار ذات صلة

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

السفير دبور يوضح حقيقية وجود مفقودين فلسطينيين بانفجار مرفأ بيروت

السفير دبور يوضح حقيقية وجود مفقودين فلسطينيين بانفجار مرفأ بيروت

الصحة: وفاة مواطن متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

الصحة: وفاة مواطن متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

الكشف عن نتائج تحقيقات أولية بشأن انفجار مرفأ بيروت أمس

الكشف عن نتائج تحقيقات أولية بشأن انفجار مرفأ بيروت أمس

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تُشارك بأعمال الإغاثة بانفجار العاصمة بيروت

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تُشارك بأعمال الإغاثة بانفجار العاصمة بيروت

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع

"الصحة" بغزة تكشف تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع

سفارة فلسطين بالسعودية تُصدر إعلاناً للراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية

سفارة فلسطين بالسعودية تُصدر إعلاناً للراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية

منوعات

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

&#34;خراب بيوت&#34; أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

"خراب بيوت" أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

&#34;نادين نجيم&#34; تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

"نادين نجيم" تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

شاهد: إصابة بالغة لـ &#34;داليدا&#34; زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: إصابة بالغة لـ "داليدا" زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

كيف علّق نجوم ونجمات لبنان على انفجار مرفأ بيروت؟

كيف علّق نجوم ونجمات لبنان على انفجار مرفأ بيروت؟

هيفاء وهبي أول الفنانين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

هيفاء وهبي أول الفنانين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

عربي

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ

محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ

لبنان: بدء جلسة الحكومة الطارئة ومجلس الأمن يناقش انفجار بيروت يوم الاثنين

لبنان: بدء جلسة الحكومة الطارئة ومجلس الأمن يناقش انفجار بيروت يوم الاثنين

نائب لبناني يُعلن استقالته بعد ساعات من انفجار بيروت

نائب لبناني يُعلن استقالته بعد ساعات من انفجار بيروت