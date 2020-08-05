الكشف عن نتائج تحقيقات أولية بشأن انفجار مرفأ بيروت أمس

أفاد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الأربعاء، ببدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أنه ستتم محاسبة المسؤولين.



جاء تصريحه، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كما ذكرت قناة (العربية).



هذا ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصدر مطلع قوله: إن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن الإهمال والتراخي في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، هي سبب الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى اللحظة.



في السياق، نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، عن موظف في الميناء قوله: إن فريقاً عاين المواد المتفجرة في الميناء قبل ستة أشهر، محذراً من أنها "ستفجر بيروت"، إذا لم تنقل من المرفأ.





كما قال مدير مرفأ بيروت: "كنا نعلم بوجود مواد خطرة في المرفأ، ولكن لم نتوقع أنها ستكون بهذه الخطورة".



وتابع: أن الجمارك والأمن العام، أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ، لكنهم لم يتلقوا رداً على مدار ست سنوات.



يأتي ذلك بعد يوم من انفجار هائل ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 4000 آخرين، بالإضافة إلى فقدان العشرات.

رام الله - دنيا الوطن