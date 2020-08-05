تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية



وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 83 إصابة، والحالات التي تشافت موزعة في قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، وأماتين، ثلاث إصابات، وعزبة سلمان، إصابتان، وفق تصريح للمحافظ نشرته المحافظة على (فيسبوك).





وتم الإيعاز لجهات الاختصاص، بتكثيف جولاتهم على الأسواق والتشدد في الإجراءات، ومخالفة كل من لم يلتزم باتباع أساليب الوقاية والسلامة في منشآتهم.





وناشد محافظ قلقيلية، المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في المحافظة.