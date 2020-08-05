جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تُشارك بأعمال الإغاثة بانفجار العاصمة بيروت

وأكّد أبو العينين بأن الشعب الفلسطيني، سيقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني في المحن التي يواجهها، وأننا شركاء في المصير الواحد.

رام الله - دنيا الوطنأعلن د. رياض أبو العينين، مدير مستشفى الشهيد محمود الهمشري، بأن مشاركة الطواقم الطبية والإسعافية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جاءت بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، حيث إن الرئيس أبو مازن، أعطى تعليماته للمشاركة في إسعاف وإغاثة الجرحى، وبعد اتصال السفير أشرف دبور بنا، تحركنا بمجموعة من إسعافات وطواقم طبية إلى مكان الانفجار، وقمنا بواجبنا الوطني والإنساني، تجاه أشقائنا اللبنانيين.وقال أبو العينين: إننا فتحنا أبواب مستشفيات الهلال الأحمر للتبرع بالدم، حيث تهافت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مستشفى الهمشري للتبرع بالدم لإخوتهم اللبنانيين، وقمنا بإعطاء وحدات الدم للصليب الأحمر اللبناني؛ لتوزيعها على المستشفيات، حيث الجرحى بحاجة لهم.