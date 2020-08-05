"الصحة" بغزة تكشف تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت في تقريرها اليومي، بشأن الحالة الوبائية في القطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات النشطة سبع حالات.للاطلاع على التقرير: