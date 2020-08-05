سفارة فلسطين بالسعودية تُصدر إعلاناً للراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية





وأكدت في إعلان نشرته عبر (فيسبوك)، أن حصر الأعداد، يأتي لأجل مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، لتنسيق سفرهم مع الجهات المختصة مع ضرورة الالتزام بضرورة تسجيل بيانات المسافر بشكل دقيق، كما هو وارد في جواز السفر باللغتين العربية والإنجليزية.



كما أكدت أنه على من يقوم بالتسجيل، هو المؤكد سفره بشكل مطلق، وقام بإنهاء كافة ارتباطاته بالمملكة تماماً، وبأن السفر سيكون خلال أسبوع تقريباً من تاريخ آخر موعد للتسجيل، الذي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً ليوم الأحد الموافق التاسع من آب/ أغسطس، وعليه نرجو من الإخوة الكرام الالتزام بما ورد أعلاه؛ لأجل إنهاء إجراءات سفركم بشكل ميسر وآمن.



وفيما يتعلق بأبناء الجالية الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، فما زالت الجهود مستمرة مع الإخوة في جمهورة مصر العربية لأجل سفرهم، في حال تم التنسيق لفتح (معبر رفح البري).





رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، أنه واستجابة منها لطلب العديد من أبناء الجالية الفلسطينية، الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية، عبر جسر الملك حسين، فإنها ترفق الرابط لغايات تسجيل من يرغب بالسفر وحصر الأعداد.