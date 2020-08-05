شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين: مصاب بيروت أوجع الأمة العربية بأسرها

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين: مصاب بيروت أوجع الأمة العربية بأسرها
رام الله - دنيا الوطن
عبّر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، عن تضامنه المطلق والصادق مع لبنان وشعبه وقواه الوطنية، بعد الانفجار الكبير،  الذي وقع في ميناء بيروت أمس الثلاثاء، والذي أدى إلى استشهاد العشرات، و إصابة الآلاف.

وجاء في نص البيان الصادر عن الأمانة العامة: "إن مصاب بيروت، أوجع الأمة العربية والإنسانية بأسرها، كما أنه أبكى القدس وشعب فلسطين المحب للبنان وشعبها العربي الأصيل، وما حل في بيروت بانفجار الميناء، يعتبر كارثة بكل المعايير وموجعاً للقلب ومؤذياً للنفس، وبصرف النظر عن أسبابه ومن خلفه أو دوافع حدوثه، فهو حادث مؤلم وقاسٍ لا يمكن أن يمر علينا مروراً عابراً، بل واجبنا تجاه لبنان وشعبه،  يحتم علينا أن نعلن تضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق عامة، ومع كتّاب لبنان ومبدعيه وأدبائه خاصة.

وفي ذات الوقت، نرفع خالص الدعاء لله سبحانه، أن يتغمد شهداء الانفجار بواسعٍ من رحمته، وأن يعجل بالشفاء للمصابين، ويعوض المتضررين من هذا الحادث المؤلم.

وما حدث في بيروت يأتي في سياقات خبيثة، الغرض منها خلط الأوراق، وتعقيدات إضافية في المنطقة العربية التي تعيش حالة بالغة الحساسية، وللتعتيم على الوضع الفلسطيني الصعب، والمركب في ظل الممارسات الصهيونية القمعية والاحتلالية الظالمة.

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