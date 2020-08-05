الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

خلال لقاء سابق بين ماكرون وعون

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يصل غداً إلى لبنان للقاء المسؤولين فيها، ومتابعة تطورات انفجار لبنان.



يأتي ذلك بعد يوم من انفجار هائل ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 4000 آخرين، بالإضافة إلى فقدان العشرات.



وأعلن ماكرون أمس إرسال مساعدات إلى بيروت بعد الانفجار، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالعربية: "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا والأضرار هذا المساء في بيروت. فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما".



وأضاف أن "مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها" إلى لبنان.