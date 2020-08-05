بلدية الخليل تستهجن نقل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي لمجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

استهجنت بلدية الخليل، اليوم الأربعاء، توجهات مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي في نقل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى المجلس، والمتداولة من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية، واعتبرته جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال البشعة بحق الشعب الفلسطيني ووجوده، مؤكدةً أنّها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لرفض هذه التوجهات وعدم السماح بفرضها على أرض الواقع، خاصةً وأنّ الحرم الإبراهيمي الشريف مدرج على قائمة (يونسكو) للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر، لافتةً إلى أنّها على تواصل مباشر مع القيادة الفلسطينية.



وشددّت بلدية الخليل، على أنّ الاحتلال يحاول من خلال انتهاكاته المتكررة للمقدسات الإسلامية، والمتمثلة في منع المصلين من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الأذان، ما هي إلا سياسة ممنهجة لإلغاء الوجود الفلسطيني، مشيرةً إلى أنّ هذه الممارسات تؤكد عنصرية الاحتلال، وتمثل اعتداءً صارخاً على حرية العبادة التي كفلتها كل الأعراف والمواثيق الدولية.