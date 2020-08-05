(يديعوت): بعد الانفجار (حزب الله) سيستنتج بأن هذا ليس الوقت المناسب للاشتباك مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن (حزب الله) سيحاول بعد الكارثة التي حدثت أمس في بيروت، إثبات أنه "يدافع عن لبنان" وسيستخدم كل القدرات الطبية والتنظيمية التي يمتلكها، والتي كان يراكمها استعدادًا للحرب مع إسرائيل؛ لتقديم المساعدة الفورية الطبية واللوجستية، وحتى المالية للمصابين.



وأضافت الصحيفة، أنه في مثل هذه الحالة، حيث يلعق لبنان جراحه من الكارثة، من المرجح أن (حزب الله) كمنظمة وقائده سيصلون إلى استنتاج مفاده، أن هذا ليس الوقت المناسب للاشتباك مع إسرائيل من خلال عمل انتقامي، كانوا يخططون له.



وتابعت: أنه على الرغم من أن لبنان، تحت سيطرة الحزب إلا أن "المجتمع الشيعي" وخاصة في المناطق الريفية في جنوب لبنان لن يغفروا لنصر الله، إذا جرهم لمواجهة كبيرة مع إسرائيل، حيث يدركون الاستعداد العسكري والرد الذي يعده الجيش الإسرائيلي إذا حاول الحزب الانتقام.



وشددت الصحيفة، على أنه من حيث المبدأ، لن يمنع شيء إسرائيل من الرد حتى في ظل ظروف الكارثة في بيروت.



يأتي ذلك، بعد يوم من انفجار هائل ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 4000 آخرين، بالإضافة إلى فقدان العشرات.