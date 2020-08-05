الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها

في الضفة الغربية المحتلة عامةً، وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، وتدين بشدة عمليات هدم المنازل التي حدثت بالأمس واليوم، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هذا اليوم على هدم 3 منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، كما أجبرت مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا، وتعتبرها جزءاً من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضيقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم.





ودانت أيضاً سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بما فيها 327 دونماً في محيط قرية كيسان شرق بيت لحم بهدف تسمين المستوطنات وتعميق الاستيطان، وذلك في اطار خطة وزارة الاسكان الإسرائيلية الهادفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها، بالإضافة لحملات الاعتقال واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال وأجهزته وشرطته بحق المواطنين الفلسطينيين، بحجج وذرائع مختلفة.



عن استمرار وتصعيد احتلالها واستيطانها وعدوانها الاستفزازي العنصري على شعبنا، وتحذر من مغبة وتداعيات نتائج اجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال.





رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، تصعيد الاحتلال لإجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الاحلاليةوحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملةوأكدت على أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وتعتبرها انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض، وفي مقدمة هذه المسؤوليات الدولية توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة، لاجباره على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.