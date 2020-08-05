وزير الصحة الإسرائيلي: فرض الإغلاق المخرج الأخير بمكافحة جائحة (كورونا)



وفي جلسة للجنة التشريع البرلمانية، قبل ظهر اليوم، قال ادلشتين: إن الحكومة تمتنع قدر الإمكان عن اللجوء إلى هذه الخطوة، محملاً الجمهور المسؤولية عما سيحصل، قائلاً: إن الأمر منوط بمراعاتهم للتعليمات الوقائية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدوره صرح نائب وزير الصحة، يواف كيش: بأن (كابينت كورونا)، الذي يلتئم بعد ظهر اليوم؛ لمناقشة سلسلة خطوات محتملة في مسعى لحصر وباء (كورونا) لا يميل إلى فرض إغلاق شامل.



وأضاف في حديث مع إذاعة (كان) قبل ظهر اليوم: أنه يجب على الحكومة مع ذلك استخلاص العبر من كيفية الخروج من الإغلاق الذي فرض في الموجة الأولى للجائحة، لئلا تتكرر أخطاء ارتكبتها حينئذ، خاصة فيما يتعلق باستئناف التعليم في المدارس والسماح بإعادة تشغيل قاعات الأفراح، بحضور عدد كبير نسبياً من المحتفلين.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين، أنه يجب أن يكون فرض الإغلاق الشامل المخرج الأخير في التعامل مع جائحة (كورونا).