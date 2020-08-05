الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت



يأتي ذلك بعد يوم من انفجار هائل ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 4000 آخرين، بالإضافة إلى فقدان العشرات.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الأربعاء، أنهم "مصرون على السير في التحقيقات بشأن انفجار بيروت وكشف الملابسات في أسرع وقت ممكن".وناشد عون في كلمة له، الدول للإسراع بمساعدة بلاده في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت، داعية الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات اللازمة.وقال الرئيس اللبناني: ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت.من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني: إن ملف التحقيق في انفجار المرفأ يجب أن يكون أولوية والنتائج يجب أن تكون سريعة.