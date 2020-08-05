الزهار يُهاتف رئيس البرلمان اللبناني ويعبر عن تضامن فلسطين مع لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف القيادي في حركة (حماس) محمود الزهار، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، معزياً إياه بضحايا الانفجار والحادث المؤسف الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس.



ودعا الزهار خلال الاتصال، الذي جرى اليوم الأربعاء، للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم الله ذوي الضحايا الصبر والسلوان، معتبراً مصاب لبنان مصاباً لكل الأمة العربية.



وأكد الزهار على أن فلسطين كلها تألمت لما جرى في لبنان، على اعتبار أن الشعبين الفلسطيني واللبناني، تربطهم علاقات تاريخية، وأنهم شركاء في الماضي والحاضر والمستقبل.



وقال: "إن الشعب الفلسطيني، يقف ويتضامن مع أشقائه في لبنان، شعباً وحكومة"، داعياً لوحدة الموقف اللبناني؛ لتجاوز الأزمة.



من جانبه؛ قال بري: "إنهم أمام كارثة كبرى تكاد لا تصدق، شاكراً فلسطين وكل أحرار العالم، الذين عبروا عن مشاعرهم الصادقة والداعمة للبنان وشعبه.