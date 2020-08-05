الخارجية الصينية: تأجيل انتخابات المجلس التشريعي يهدف لحماية سلامة سكان هونغ كونغ

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الإثنين) إن تأجيل الانتخابات العامة للمجلس التشريعي لعام 2020 في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، كان خطوة شرعية لحماية أرواح وصحة سكان هونغ كونغ، وكان ضروريا لضمان سلامة الانتخابات وعدالتها ونزاهتها. وفي 31 يوليو، أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ كاري لام تأجيل الانتخابات العامة السابعة للمجلس التشريعي لمدة عام واحد، والتي كان من المقرر إجراؤها في 6 سبتمبر 2020، بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الصعيد المحلي مؤخرا. وأعربت بعض الدول عن قلقها إزاء التأجيل.



وردا على ذلك، قال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحفي إن التأجيل "خطوة مشروعة لحماية أرواح سكان هونغ كونغ وصحتهم، وخطوة ضرورية لضمان سلامة وعدالة ونزاهة الانتخابات العامة للمجلس التشريعي".



وأوضح أن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة ومكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ أصدرا بيانات لدعم القرار، وليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها انتخابات في العالم بسبب المرض.



ولفت وانغ إلى أن "قرار حكومة منطقة هونغ كونغ يتفق مع هذه الممارسة السائدة ويعتبر قرارا معقولا وقانونيا.



وشدد على أن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة في الصين، وأن الانتخابات العامة للمجلس التشريعي في هونغ كونغ انتخابات محلية في الصين، وهي مسألة داخلية بحتة لهونغ كونغ، مؤكدا أنه ليس لأي حكومة أو منظمة أو جهة أجنبية الحق في التدخل.