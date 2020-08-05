دولي

مسؤول بالبنك الدولي: انتعاش الاقتصاد الصيني أفضل من التوقعات في الربع الثاني

رام الله - دنيا الوطن
 قال مسؤول بالبنك الدولي إن الانتعاش الاقتصادي الصيني كان أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري وسط ظروف وباء مرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد-19).   

وأضاف مارتين رايزر، المدير المعني بالصين للبنك الدولي، لوكالة أنباء شينخوا في مقابلة حصرية: "بالفعل كان الانتعاش أعلى مما توقعناه في يونيو عندما أصدرنا تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، وقمنا بتحديث توقعاتنا وفقا لذلك". 

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء. 

وأظهرت أرقام واردة من مصلحة الدولة للإحصاء ان الإنتاج الصناعي للقيمة المضافة للصين ارتفع بنسبة 4.4 بالمائة على أساس سنوى فى الربع الثاني حيث سرّعت المصانع من الإنتاج وسط الجهود المبذولة للسيطرة على كوفيد-19. كما حققت مؤشرات مثل الإيرادات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا كبيرا، خاصة في يونيو.

وقال رايزر إن الصين استفادت من فضاء سياسي هام من خلال تنفيذ استجابتها المالية والنقدية.

ولدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمة الناتجة عن الوباء، أدخلت البلاد مجموعة من التدابير بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي، وتخفيف الضرائب وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي أضرّ به فيروس كورونا الجديد ودعم التوظيف. 

وقال رايزر: "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الأسواق والمنافسة ستساعد أيضا في تحفيز المزيد من الاستثمار الخاص وإحياء نمو الإنتاجية". 

وأضاف أن من المهم أن تبقى التجارة والاستثمار العالميين مفتوحين، وأن تتعاون البلدان في البحث عن علاجات فعالة وتطوير لقاح ضد كوفيد-19، وتتخذ خطوات أخرى لتخفيف أثر الركود العالمي على أفقر البلدان، بما في ذلك تخفيف الديون عند الحاجة. 

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