الاحتلال يستدعي المرابطتين الحلواني وخويص لتمديد منعهما من السفر

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، المرابطتين المقدسيتين، هنادي الحلواني، وخديجة خويص؛ لتسليمهما قرارات جديدة، تقضي بتمديد منعهما من السفر.



وأفادت المرابطة الحلواني، أنها تلقت صباح اليوم، اتصالًا من مخابرات الاحتلال في "المسكوبية غرف أربعة" لاستدعائها.



وأشارت الحلواني إلى أن الاستدعاء، جاء بحجة تسليمها قراراً يقضي بتمديد منعها من السفر لمدة ٤ أشهر، صادر مما يسمى "وزير الداخلية" في حكومة الاحتلال.



وقالت المرابطة خويص في تغريدة ساخرة على استدعاء الاحتلال: "استدعاء جديد لمنع سفر جديد، تقولوا السفر مقطع بعضه والطيران رايح جاي.



وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف الشخصيات المقدسية من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموماً، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، وصولاً إلى تهويد مصلى باب الرحمة.



وتأتي تصعيدات الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى، إثر المحاولات المتواصلة من سلطات الاحتلال؛ لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانياً ومكانياً.



ولا يألو المرابطون والمرابطات جهداً بالوقوف في وجه مؤامرات الاحتلال، رغم كل ما يتعرضون له من اعتقال وتنكيل، وإبعاد عن المسجد الأقصى وعن مدينة القدس، ومنع من السفر، واقتحامات متكررة لمنازلهم.