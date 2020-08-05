دولي

متحدث: الصين تعارض تهديدات الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا

رام الله - دنيا الوطن
عارضت الصين بشدة اليوم (الإثنين)، تهديدات الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا الصينية ذات الصلة، وحثت الجانب الأمريكي على التوقف عن تسييس الشؤون الاقتصادية وإساءة استخدام مفهوم الأمن الوطني. 

ونقل عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن إدارة ترامب خططت لإتخاذ إجراء بشأن ما ترى أنه مجموعة واسعة من مخاطر الأمن الوطني تمثلها بعض شركات البرمجيات الصينية. 

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، إن الجانب الأمريكي أصدر تهديدات ضد الشركات ذات الصلة بناء على افتراض بالذنب ومن دون أي دليل. 

أضاف وانغ في مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق الحر وتنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية بشأن الانفتاح والشفافية وعدم التمييز. كما أظهرت أيضا نفاق الولايات
المتحدة فيما يتعلق "بتأييد العدالة والحريات" ومعاييرها المزدوجة. 

قال وانغ "إننا نحث من هم في الولايات المتحدة على الاستجابة لأصوات المجتمع الدولي وتقديم بيئة مفتوحة وشفافة وعادلة وغير تمييزية لكيانات السوق الخاصة بدول أخرى للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة والتوقف عن تسييس الشؤون التجارية والاقتصادية والتوقف عن دعم التمييز وسياسات الإقصاء من خلال إساءة استخدام مفهوم الأمن الوطني". 

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