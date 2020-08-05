مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أمنت دخول عشرات المستوطنين، من باب المغاربة، وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، أعلنت المنطقة الشرقية من المسجد، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المصلين من دخولها.



ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية، في باحات الأقصى، خلال اقتحامهم المسجد على مجموعات.



وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.