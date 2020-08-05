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اتصالات واسعة لعمرو موسى بمجموعة من السياسيين اللبنانيين بعد انفجار بيروت

رام الله - دنيا الوطن
أجرى عمرو موسى عدداً من الاتصالات مساء اليوم بعدد من السياسيين وقادة التيارات السياسية اللبنانية وذلك للاطمئنان على الأوضاع في لبنان عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم.

واتصل موسى بالرئيس/ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وبالرئيس/ سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق والرئيس/ أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق والرئيس/ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

أكد موسى خلال اتصالاته عن خالص عزائه في الضحايا مثله مثل كل المصريين لأشقائهم اللبنانيين الذين يواجهون أزمة كبرى وأتى هذا الانفجار ليضيف إلى آلام وهموم اللبنانيين. كما عبر موسى عن خالص تمنياته بالشفاء لكل المصابين والمتضررين من هذا الانفجار.

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