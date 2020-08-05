محافظ بيروت: 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ

انفجار بيروت

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ بيروت، مروان عبود، اليوم الأربعاء: إن 300 ألف لبناني، أصبحوا بلا مأوى، جراء انفجار المرفأ.



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: أن انفجار المرفأ، دمر أكثر من نصف العاصمة اللبنانية.



وكان محافظ بيروت، أكد أن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان، جراء انفجار المرفأ، يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وربما أكثر.



جاء ذلك، وفقاً لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال (LBCI)، مضيفاً أنه تمت خسارة عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت، وأن المئات من أهالي بيروت، أصبحوا من دون سكن.



وقُتل أكثر من 100 شخص، وأصيب أكثر من 4000 جريح، في الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.



يأتي ذلك، في الوقت الذي يعمل فيه عناصر الدفاع المدني، على إخماد الحريق في موقع الانفجار في بيروت، فيما ضرب الجيش طوقاً أمنياً في محيط المرفأ.



وعم حداد عام في لبنان، فيما تم تنكيس للأعلام في المقار الرئاسية والمؤسسات الرسمية، فيما بدأت دوريات للجيش اللبناني في مختلف المناطق، بالتزامن مع بدء إزالة الركام وتقييم الأضرار.