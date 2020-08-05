فلسطين: مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) يعود للارتفاع مجدداً





وشهدت الأيام الثلاثة الماضية، انخفاضاً لافتاً بعدد الإصابات اليومية، حيث لم تتجاوز 260 حالة في اليوم.





وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل أربع حالات وفاة و353 إصابة جديدة بالفيروس، و199 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 2936 فحصاً مخبرياً.



وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ثلاث من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة كانت في محافظة الخليل، وحالة وفاة في محافظة أريحا والأغوار، وتراوحت أعمارها بين 57- 70 عاماً.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات، هي: الخليل 158 إصابة، نابلس 20، أريحا والأغوار 21، بيت لحم 4، قلقيلية 5، جنين 14، رام الله والبيرة 25، طولكرم 2، محافظة القدس 104، بينها 58 داخل مدينة القدس.



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 32، سلفيت 4، قلقيلية 9، أريحا والأغوار 114، طولكرم 7، جنين 14، طوباس 19.



وأضافت أن نسبة التعافي، استقرت عند 48%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.5%، ونسبة الوفيات 0.5%



وقالت وزيرة الصحة: إن نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة، تجاوزت الـ 50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

رام الله - دنيا الوطنعاد معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) للارتفاع مجدداً في فلسطين، بعد تسجيل 353 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.