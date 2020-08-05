العالول: سياسة الاستيطان لم تتوقف وهدفها فرض وقائع على الأرض

محمود العالول

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رام الله - دنيا الوطن

تعقيباً على تصاعد وتيرة الأستيطان، قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إن الاستيطان سياسة دائمة لم تتوقف يوماً بهدف قضم وسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها؛ لفرض الوقائع على الأرض.



واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن ما تسمى (صفقة القرن) وخطة الضم خطتان مكملتان لبعضهما البعض، مجدداً التأكيد على الموقف الفلسطيني الذي يعتبر هاتين الخطتين جريمة وعدواناً على شعبنا لا علاقة له على الإطلاق بالشرعية الدولية وقراراتها.



وأكد العالول الجاهزية لدى القيادة للجلوس مع أي كان، والتحدث بما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ولكن لا يمكن القبول على الإطلاق، أن يكون على طاولة البحث أي شيء له علاقة بخطة ترامب، وخطة الضم الإسرائيلية.