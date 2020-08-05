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شؤون فلسطينية

العالول: ما حصل في بيروت بمثابة جُرح لشعبنا

العالول: ما حصل في بيروت بمثابة جُرح لشعبنا
رام الله - دنيا الوطن
وصف نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول اليوم الثلاثاء: ما حصل في بيروت أمس بـ "الكارثة الكبيرة جداً"، وهي بمثابة جرح لشعبنا وقيادته، نظراً لقيمة وقدر لبنان بالنسبة لشعبنا.

وأعرب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله بالتعافي التام للبنان والخروج من هذه الكارثة، مؤكداً أن فلسطين قيادة وشعباً، تتمنى دائماً للبنان الوحدة.

وكان الرئيس عباس، أعرب عن وقوفه وتضامنه مع القيادة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقدم باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، تعازيه الحارة إلى القيادة اللبنانية والشعب اللبناني بضحايا الانفجار، متمنياً لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل.

وأعرب الرئيس عباس عن استعداد فلسطين لتقديم كل المساعدة المطلوبة للأشقاء في لبنان.

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