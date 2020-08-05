لبنان: بدء جلسة الحكومة الطارئة ومجلس الأمن يناقش انفجار بيروت يوم الاثنين

بدأت ظهر اليوم، الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في القصر الرئاسي في بعبدا، لبحث تداعيات انفجار بيروت.



ومن المقرر، أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، جلسة طارئة، بطلب من المجموعة العربية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وستناقش الجلسة تداعيات انفجار بيروت، وتأثيره على قوات حفظ السلام الأممية العاملة في لبنان.



وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، راحوا ضحية انفجار بيروت.



وأكد في تصريحات لقناة (العربية)، أنه "لدينا ما يزيد عن 60 حالة حرجة للغاية جراء الانفجار".

رام الله - دنيا الوطن