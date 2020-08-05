الحكم المحلي: تحويل 13 مليون شيكل لصالح الهيئات المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، تحويل مبلغ بقيمة 13 مليون شيكل، كجزء من المستحقات المترتبة على الحكومة، لصالح 256 هيئة محلية، و12 مجلساً للخدمات المشتركة، من خلال وزارة المالية.



وقال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح: "إن تحويل هذا المبلغ بالرغم من الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، والصعوبات التي تواجهها، في ظل مساعيها للحد من انتشار فيروس (كورونا)، يأتي في سياق تعزيز دور البلديات، والمجالس القروية، وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية، ودعم جهودها وواجبها الوطني، في خدمة المواطنين ومواجهة جائحة فيروس كورونا".



وأضاف الصالح أن تحويل هذا المبلغ، جاء كدفعة شهرية بناء على اتفاق مع وزارة المالية، على أن يتم تسديد مستحقات الهيئات المحلية على دفعات.