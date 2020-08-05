الرئيس عباس يُعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد تضامناً مع الشعب اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، في مواجهة الكارثة التي أصابت لبنان.



كما وجه الرئيس عباس، سفير دولة فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، لوضع الإمكانيات الفلسطينية كافة في لبنان تحت تصرف الأشقاء هناك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، راحوا ضحية انفجار بيروت.



يأتي ذلك، في الوقت الذي يعمل فيه عناصر الدفاع المدني، على إخماد الحريق في موقع الانفجار في بيروت، فيما ضرب الجيش طوقاً أمنياً في محيط المرفأ.



ويعم حداد عام في لبنان، فيما تم تنكيس للأعلام في المقار الرئاسية والمؤسسات الرسمية، فيما بدأت دوريات للجيش اللبناني في مختلف المناطق، بالتزامن مع بدء إزالة الركام، وتقييم الأضرار.



وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مكان الانفجار ومحيطه، فيما سيصدر البيان الرسمي حول ما جرى وأسباب الانفجار، بعد استكمال التحقيقات.