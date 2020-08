المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص تحتفل باليوم العالمي

رابط مختصر:

ضمن نشاطاتها السنوية تحتفل المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص (‏The ‎International Organisation for the Prevention of Human Trafficking & ‎Smuggling‏)، ومقرها في لندن- الممكة المتحدة؛ باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ‏والذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.‏



حرصا من المنظمة على التواصل الثر مع مختلف الجهات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالنظر ‏لانتشار جائحة الكرونا، فإن المنظمة قررت عقد الاحتفال السنوي عبر ندوة إلكترونية (منصة زووم) ‏مساء السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وبمشاركة رفيعة من بريطانيا والسودان، وسننشر تفاصيل ‏الانضمام للندوة خلال الأيام القادمة للراغبين في الحضور.‏



تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص هي منظمة مجتمع ‏مدني، مستقلة سياسيا وماليا وتنظيميا، تأسست في المملكة المتحدة سنة 2018، ولديها مكتب فرعي ‏في السودان.‏



أما أهدافها الاستراتيجية فتتمثل في صوغ استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب ‏الأشخاص في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، والعمل الدؤوب للحد من انتشار هذا النوع من ‏الجرائم، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات ‏المجتمع المدني، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ونشر الوعي بهذه ‏القضية فائقة الأهمية، علاوة على بناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال، ‏إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول، وتقديم الدعم النفسي والإنساني للضحايا.‏