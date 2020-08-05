المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص تحتفل باليوم العالمي
رام الله - دنيا الوطن
ضمن نشاطاتها السنوية تحتفل المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص (The International Organisation for the Prevention of Human Trafficking & Smuggling)، ومقرها في لندن- الممكة المتحدة؛ باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.
حرصا من المنظمة على التواصل الثر مع مختلف الجهات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالنظر لانتشار جائحة الكرونا، فإن المنظمة قررت عقد الاحتفال السنوي عبر ندوة إلكترونية (منصة زووم) مساء السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وبمشاركة رفيعة من بريطانيا والسودان، وسننشر تفاصيل الانضمام للندوة خلال الأيام القادمة للراغبين في الحضور.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص هي منظمة مجتمع مدني، مستقلة سياسيا وماليا وتنظيميا، تأسست في المملكة المتحدة سنة 2018، ولديها مكتب فرعي في السودان.
أما أهدافها الاستراتيجية فتتمثل في صوغ استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، والعمل الدؤوب للحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ونشر الوعي بهذه القضية فائقة الأهمية، علاوة على بناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول، وتقديم الدعم النفسي والإنساني للضحايا.
ضمن نشاطاتها السنوية تحتفل المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص (The International Organisation for the Prevention of Human Trafficking & Smuggling)، ومقرها في لندن- الممكة المتحدة؛ باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.
حرصا من المنظمة على التواصل الثر مع مختلف الجهات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالنظر لانتشار جائحة الكرونا، فإن المنظمة قررت عقد الاحتفال السنوي عبر ندوة إلكترونية (منصة زووم) مساء السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وبمشاركة رفيعة من بريطانيا والسودان، وسننشر تفاصيل الانضمام للندوة خلال الأيام القادمة للراغبين في الحضور.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص هي منظمة مجتمع مدني، مستقلة سياسيا وماليا وتنظيميا، تأسست في المملكة المتحدة سنة 2018، ولديها مكتب فرعي في السودان.
أما أهدافها الاستراتيجية فتتمثل في صوغ استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، والعمل الدؤوب للحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ونشر الوعي بهذه القضية فائقة الأهمية، علاوة على بناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول، وتقديم الدعم النفسي والإنساني للضحايا.
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