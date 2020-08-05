خلال اقتحام طوباس.. إصابة شاب إثر دهسه من قبل قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من مدينة طوباس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، لاعتقال أحد الشبان.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة : "إن الشاب مصطفى أبو سياج، أصيب بعد أن دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام مدينة طوباس، ونُقل إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من مدينة طوباس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، لاعتقال أحد الشبان.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة : "إن الشاب مصطفى أبو سياج، أصيب بعد أن دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام مدينة طوباس، ونُقل إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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