خلال اقتحام طوباس.. إصابة شاب إثر دهسه من قبل قوات الاحتلال

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من مدينة طوباس، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، لاعتقال أحد الشبان.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة : "إن الشاب مصطفى أبو سياج، أصيب بعد أن دهسته مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام مدينة طوباس، ونُقل إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).