مباشر | أكثر من 100 قتيل ونحو 4000 جريح بانفجار بيروت

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نائب لبناني يُعلن استقالته بعد ساعات من انفجار بيروت

نائب لبناني يُعلن استقالته بعد ساعات من انفجار بيروت
مروان حمادة النائب في البرلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن النائب مروان حمادة، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، الثلاثاء، عزمه تقديم استقالته من البرلمان اللبناني.

يأتي ذلك، على خلفية الانفجار الدامي، الذي ضرب مرفأ البحري، وأوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وقال حمادة، في تصريح لقناة (MTV) اللبنانية (خاصة): "سأقدم استقالتي من مجلس النواب الأربعاء؛ لأنني لا أريد أن يكون لي أي علاقة مع هذا الحكم".

وأضاف: "أوّل شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية"، وفق ما نقل موقع (يني شفق).

وتضم كتلة "اللقاء الديمقراطي" تسعة نواب من إجمالي 128، بزعامة النائب وليد جنبلاط.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، راحوا ضحية انفجار بيروت.

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