مباشر | أكثر من 100 قتيل ونحو 4000 جريح بانفجار بيروت

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محافظ بيروت: حجم أضرار انفجار المرفأ يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار

محافظ بيروت: حجم أضرار انفجار المرفأ يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار
انفجار بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ بيروت، مروان عبود: إن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان، جراء انفجار المرفأ، يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وربما أكثر.

جاء ذلك، وفقاً لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال (LBCI)، مضيفاً أنه تمت خسارة عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت، وأن المئات من أهالي بيروت، أصبحوا من دون سكن.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، راحوا ضحية انفجار بيروت.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يعمل فيه عناصر الدفاع المدني، على إخماد الحريق في موقع الانفجار في بيروت، فيما ضرب الجيش طوقاً أمنياً في محيط المرفأ.

وعم حداد عام في لبنان، فيما تم تنكيس للأعلام في المقار الرئاسية والمؤسسات الرسمية، فيما بدأت دوريات للجيش اللبناني في مختلف المناطق، بالتزامن مع بدء إزالة الركام وتقييم الأضرار.

وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مكان الانفجار ومحيطه، فيما سيصدر البيان الرسمي حول ما جرى وأسباب الانفجار، بعد استكمال التحقيقات.

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