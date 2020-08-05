الكادر التعليمي لـ (أونروا) في الضفة الغربية يبدأ استعدادته للعام الدراسي





وتم تعديل الخطة التعليمية للوكالة لمواصلة العملية التعليمية للطلاب اللاجئين في ظل جائحة (كورونا)، حيث ترتكز الخطة على مبدأ التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، بما يضمن تطبيق معايير السلامة العامة كالتباعد البدني، واتباع تدابير صحية مشددة، وتقليل عدد الطلبة داخل الصفوف.



وتعقيباً على استعدادات (أونروا) لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل الجائحة، أفاد معاوية أعمر، رئيس برنامج التعليم في (أونروا) الضفة الغربية: "حين يعود المعلمون والمعلمات إلى المدارس خلال الفترة الممتدة ما بين الثالث والعشرين من هذا الشهر وحتى يوم السادس من أيلول/ سبتمبر، سوف يتم استغلال هذه المدة لتدريبهم على أساليب التواصل الافتراضي وبرامج التعليم الذاتي والتعليم المدمج ومعايير وأساليب الحفاظ على بروتوكولات الصحة والنظافة الشخصية؛ لينقلوها بدورهم إلى الطلبة، بالإضافة إلى تدريب مرشدي المدارس على التواصل مع الطلبة، ضمن بيئة تعليمية مدمجة للمساعدة في تحديد وعلاج الأبعاد النفسية الناجمة عن الجائحة".



هذا ولا يزال مدراء مدارس الوكالة، يعملون وفق الإجراءات المتبعة خلال العطلة الصيفية للإشراف على شؤون التسجيل، ومتابعة أعمال الصيانة والتحضير لعودة المعلمين والمعلمات لإتمام عملية تسجيل الطلبة الجدد.



يذكر، أن لدى برنامج التعليم التابع لـ (أونروا) 96 مدرسة في الضفة الغربية، تقدم خدمة التعليم الأساسي لنحو 46,000 طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): لاحقاً لقرار السلطة الوطنية الفلسطينية، بتحديد يوم السادس من أيلول/ سبتمبر لهذا العام لبدء العام الدراسي الجديد، بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بالضفة أيضاً استعداداتها لبدء العام الدراسي 2020/2021.