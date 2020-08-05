سلطات الاحتلال تُفرج عن المدير التنفيذي لشركة (مرسال) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن المدير التنفيذي لشركة (مرسال) بغزة، سعيد الشرفا، وذلك بعد عشرة أيام من اعتقاله، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وكان الأسير المحرر، عبد الناصر فروانة، أكد في 26 من تموز/يوليو، أن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغهم عن اعتقال الشرفا، ونقله إلى جهة مجهولة.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن المدير التنفيذي لشركة (مرسال) بغزة، سعيد الشرفا، وذلك بعد عشرة أيام من اعتقاله، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وكان الأسير المحرر، عبد الناصر فروانة، أكد في 26 من تموز/يوليو، أن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغهم عن اعتقال الشرفا، ونقله إلى جهة مجهولة.
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