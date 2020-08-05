سلطات الاحتلال تُفرج عن المدير التنفيذي لشركة (مرسال) بغزة

معبر بيت حانون/إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن المدير التنفيذي لشركة (مرسال) بغزة، سعيد الشرفا، وذلك بعد عشرة أيام من اعتقاله، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.



وكان الأسير المحرر، عبد الناصر فروانة، أكد في 26 من تموز/يوليو، أن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغهم عن اعتقال الشرفا، ونقله إلى جهة مجهولة.