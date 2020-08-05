وفق التعليمات الصحية.. "الداخلية" تدعو الجمعيات والهيئات والأندية الرياضية لاستئناف أعمالها

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأندية الرياضية، وفروع الجمعيات الأجنبية المباشرة إلى استئناف أعمالها- وفق التعليمات الصحية.



ودعت على لسان مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في الوزارة، عبد الناصر الصيرفي، إلى إنجاز هذه الجمعيات والهيئات والأندية تقاريرها المالية والادارية، وفقاً للتوجه العام للحكومة ومؤسسات الدولة بالتعايش مع الفيروس، مع مراعاة إجراءات السلامة والالتزام بقواعد الصحة العامة.



وأكد الصيرفي، في بيان صحفي، على ضرورة عقد اجتماعات الهيئات العامة وفقاً للتعليمات الصحية، أو من خلال الاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية، مثل (فيديو كونفرنس)، وتطبيق (زوم) لتسهيل اللقاءات، وإجراء الانتخابات، وتعزيز مبدأ التواصل في داخل الجمعيات، أو مع الأطراف الخارجية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت الوزارة قامت بتوجيه رسالة للبنوك العاملة بفلسطين عبر سلطة النقد، أفادت بتمديد صلاحية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفروع الجمعيات الاجنبية والأندية الرياضية، التي انتهت مدة مجالس إدارتها من تاريخ (5/3/2020)، على أن تمدد لغاية تاريخ (5/9/2020).