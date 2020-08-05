محافظ قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة من المخالطين.
وقال المحافظ في تصريح نشرته المحافظة، عبر (فيسبوك): إن الحالات الخمس، ذكر وأربع إناث، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 91 إصابة.
وكان رواجبة، أعلن تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين في المحافظة.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة من المخالطين.
وقال المحافظ في تصريح نشرته المحافظة، عبر (فيسبوك): إن الحالات الخمس، ذكر وأربع إناث، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 91 إصابة.
وكان رواجبة، أعلن تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين في المحافظة.
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