محافظ قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة من المخالطين.



وقال المحافظ في تصريح نشرته المحافظة، عبر (فيسبوك): إن الحالات الخمس، ذكر وأربع إناث، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 91 إصابة.



وكان رواجبة، أعلن تسجيل ثماني حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين في المحافظة.