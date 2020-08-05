وزارة التعليم تعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية 2020

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي، بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية آب/ أغسطس 2020



ويتقدم للامتحانات في محافظات قطاع غزة ( 7,766) طالباً وطالبة من مختلف الفروع، منهم (6,640) غير مستكمل و(1,126) لتحسين المعدل.



وتنتظم الامتحانات في (41) قاعة في مختلف مديريات محافظات قطاع غزة، ويبلغ عدد العاملين في المراقبة من الطواقم التعليمية (808) والتصحيح (414).



ووضعت الوزارة خطة تنفيذية متكاملة لسير الامتحانات بالشكل المناسب.