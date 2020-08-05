مجدلاني: دولة فلسطين قيادة وشعباً تتضامن مع الأشقاء في لبنان

تقدم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بالتعزية والمواساة من لبنان الشقيق شعباً وقيادة وحكومة، جراء الكارثة التي ألمت بهم نتيجة الانفجار الضحم، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، في الميناء بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والآلاف من الجرحى.





وعبر مجدلاني عن تضامن دولة فلسطين قيادة وشعبا مع الأشقاء في لبنان في هذا المصاب، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأحر التعازي لذوي القتلى.





رام الله - دنيا الوطنوأكد الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وقيادته، واستعداد دولة فلسطين لتقديم الدعم والمساعدة؛ لمواجهة آثار هذه الكارثة، ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته المدنية والطبية كافة في لبنان، للمساهمة في مساعدة الشعب اللبناني الشقيق، وإلى إطلاق حملة للتبرع بالدم.