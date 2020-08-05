الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً على هدم منزله ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، أجبرت المواطن محمد علون على هدم منزله ذاتياً؛ تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة.