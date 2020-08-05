مباشر | أكثر من 100 قتيل ونحو 4000 جريح بانفجار بيروت

عربي

ارتفاع جديد يُسجله المغرب بإصابات ووفيات (كورونا) اليومية

ارتفاع جديد يُسجله المغرب بإصابات ووفيات (كورونا) اليومية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المغرب، تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشير الأرقام المعلنة إلى عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) لما فوق الألف إصابة يومياً، بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير.

وبذلك، يرتفع إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 27217 حالة، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي ضحايا (كورونا) في المملكة، إلى 417، وتم التأكد من 661 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 19629.

وقررت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء، فرض تدابير وإجراءات احترازية على مستوى مدينتي طنجة أصيلة وفاس ابتداء من الأربعاء الخامس من آب/ أغسطس من الساعة 8 مساءً.

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