الأردن: الديوان الملكي يُنكس علم ساريته حداداً على ضحايا انفجار بيروت

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حداداً على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أعلن الديوان الملكي الأردني، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتباراً من اليوم الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام.



ووجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وقدمت عمّان مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان، جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة بيروت.



وقال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلاً تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".