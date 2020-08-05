الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة سالم العسكرية، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لأسير من جنين؛ للمرة الثانية على التوالي قبل انتهاء مدة حكمه.



وذكر ذوو الأسير محمد محمود حسين كايد، أن محكمة سالم، جددت توقيف اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي لمدة خمسة شهور، مشيرة إلى أن مدة انتهاء التوقيف الأول في الخامس عشر من هذا الشهر، دون توجيه أي تهم باطلة، مكتفية بما يسمى الملف السري.