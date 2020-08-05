مصر تطلب تعليق المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة





من جهتها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية: إن موقف إثيوبيا الأخير خلال محادثات يوم الثلاثاء، أثار مخاوف جديدة بشأن مسار المفاوضات.



وشددت الوزارة على "جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية، وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل، يغطي جانبي الملء والتشغيل".



وأبدى وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكلي، تفاؤله بشأن المحادثات وغرد على (تويتر) قائلاً: "إثيوبيا تود توقيع أول اتفاق ملء في أقرب وقت، كما تواصل التفاوض لإبرام اتفاق شامل في فترات لاحقة".

وقالت القاهرة: إن أديس ابابا، قدمت مقترحاً يوم الثلاثاء، لم يشمل "أي قواعد للتشغيل" أو "آلية قانونية لفض النزاعات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).