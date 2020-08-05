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مصر: تراجع مُستمر في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: تراجع مُستمر في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويمثل هذا الرقم، تراجعاً مستمراً في أعداد الإصابات، حيث تم أمس تسجيل 157 حالة إصابة. 

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن "‬‬‬إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد، هو 94752 حالة من ضمنها 45569 حالة تم شفاؤها".

وأضافت، أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 4912 وفاة.

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