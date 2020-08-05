إسرائيل: (كابينت كورونا) يلتئم اليوم للنظر في إمكانية فرض قيود إضافية





وفي المقابل، يرى منسق شؤون (كورونا)، البروفيسور روني غامزو، وبعض أعضاء (كابينت) أنه يحب اللجوء إلى تدابير تناسبية أخف، وفق تطور الحالة الوبائية.



وارتفع إجمالي الوفيات في إسرائيل من جراء (كورونا) في إسرائيل إلى 561، فيما ذكرت وزارة الصحة، أن العدوى انتقلت أمس إلى حوالي 1400 شخص، لتبلغ الحالات المرضية النشطة

أكثر من 25 ألفاً.



وتعقد (كنيست) اليوم، جلسة خاصة؛ لبحث التداعيات الاقتصادية للوباء، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





وبادرت كتلة (ميرتس) إلى عقد الجلسة، واستطاعت الحصول على توقيع 40 نائباً من المعارضة لإلزام نتنياهو بحضور الجلسة.

رام الله - دنيا الوطنيلتئم بعد ظهر اليوم في إسرائيل، (كابينت كورونا)، للنظر في إمكانية فرض قيود إضافية على الجمهور، سعياً للحد من انتشار الفيروس.وذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن القيود ستطال كما يبدو، المناطق الموبوءة فقط، مضيفة: أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، يؤيدان التشدد في الإجراءات على شاكلة طوق ليلي أو حتى شامل.