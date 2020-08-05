(فدا): متضامنون مع لبنان وواثقون من قدرته على تجاوز المحنة العصيبة

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) عن تضامنه التام مع لبنان رئاسة وحكومة وشعباً، وتقدم بأحر التعازي وأصدقها لعائلات الشهداء، الذين ارتقوا في حادث التفجير المأساوي والرهيب، الذي وقع في أحد معابر مرفأ بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



كما أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، عن ثقته بقدرة لبنان بكافة مؤسساته وطوائفه وشرائحه الاجتماعية وأحزابه السياسية، على تجاوز هذه الأيام العصيبة والخروج منها أكثر قوة.



وقال (فدا|) إن تاريخ لبنان، القديم والحديث على السواء، حافل بالتحديات، وقد واجهها بعزيمة وإصرار واستطاع التغلب عليها، واستذكر في هذا الإطار خروج الأشقاء اللبنانيين من براثن الحرب الأهلية، وانتصارهم على المحتل الإسرائيلي وتحريرهم جنوبي لبنان، وإسقاطهم اتفاق 17 أيار المشين، وتصديهم لسلسلة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية التي تعرض لها البلد والصمود أمامها.



وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، على أنه وكما نجح وانتصر لبنان في كل هذه التحديات، فإنه قادر اليوم على تجاوز هذه المأساة؛ وذلك بفضل وعي وتكاتف ووحدة اللبنانيين وتمسكهم بقرار بلدهم المستقل وعدم سماحهم بالتدخل في شؤونه الداخلية، واستعدادهم الدائم للدفاع عنه وعن مصالحه ومقدراته، والحفاظ على السلم الأهلي بين أبنائه.



وأكد (فدا) أنه وجه قيادة الحزب العاملة على الساحة اللبنانية، لاستنفار كل الرفيقات والرفاق في جميع المواقع من أجل الانخراط في أعمال الإغاثة وتقديم كل أشكال المساعدة التي يمكنهم تقديمها للعائلات اللبنانية المنكوبة، والمشاركة في كل الأعمال التطوعية اللازمة في هذا الإطار.