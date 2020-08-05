مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، طقوساً دينية بالقرب من قرية سيلة الظهر جنوب جنين.



وذكرت مصادر أمنية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا أرضاً قرب بلدة سيلة الظهر، وبحماية جيش الاحتلال، ومارسوا أعمال العربدة، وأدوا طقوساً تلمودية بداخلها.